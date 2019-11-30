Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

САРАТОВ, 30 ноября. /ТАСС/. Тело новорожденной девочки обнаружено в реке в Саратовской области. Следователи начали проверку. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Проводится доследственная проверка по факту гибели младенца, тело которого обнаружено в городе Красный Кут Саратовской области", - говорится в пресс-релизе.

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки. Тело младенца находилось в воде около месяца. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.