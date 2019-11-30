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в Краснодарском крае легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

Погибли четыре человека

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате столкновения автомобиля Chevrolet с грузовиком в Абинском районе Краснодарского края у станицы Холмской, сообщил в субботу ТАСС источник в экстренных службах региона.

"В районе станицы Холмской в Абинском районе Chevrolet Lanos допустил выезд на полосу встречного движения, совершая обгон, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania. Погибли четыре человека, все находились в Chevrolet, - сказал источник. Он уточнил, что среди погибших несовершеннолетних нет.

Как сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту случившегося проводится проверка.

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