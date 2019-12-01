Один человек погиб и три пострадали при пожаре в доме в Ноябрьске на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Семилетняя девочка погибла, и три человека пострадали в результате пожара в частном доме в Ноябрьске на Ямале. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"<...> в 23:29 (мск) на пульт пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном деревянном доме в Ноябрьске. В ходе тушения огня было обнаружено тело ребенка (девочка, 7 лет). В результате пожара пострадали также три человека", - говорится в сообщении.

Спасатели прибыли на пожар через две минуты после вызова. Огонь распространился на всю площадь дома. Открытое горение ликвидировали через сорок минут, полностью пожар потушили более чем через два часа.

"Огнем повреждены конструкции дома на площади 144 кв. м <...>. Виновный и ущерб от пожара устанавливаются", - уточнили в пресс-службе.