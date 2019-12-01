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Полиция задержала подозреваемых в подрыве банкомата "Ощадбанка" в Киеве

Инцидент произошел в ночь на 30 ноября

КИЕВ. 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали лиц, подозреваемых в подрыве банкомата и ограблении отделения "Ощадбанка" в Киеве. Об этом в воскресенье сообщил глава правления банка Андрей Пышный.

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"Менее суток понадобилось полиции для того, чтобы не только установить, но и задержать подозреваемых, изъяв необходимые доказательства", - отметил Пышный в Facebook.

В ночь с пятницы на субботу, 30 ноября, неизвестные взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка", которое находится в Днепровском районе Киева. Ударная волна была такой силы, что уничтожила не только сам банкомат, но и почти полностью разрушила отделение: внутри осыпался потолок, а витрину выбило наружу. Никто не пострадал. Из банкомата было похищено 250 тыс. гривен ($10 тыс.). В городе был введен план "Сирена".

"Ощадбанк" - государственный банк Украины. Занимает в стране второе место по объему активов, имеет более 2,6 тыс. отделений.

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