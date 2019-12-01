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На северо-западе Москвы загорелся ангар на площади 200 кв. м

Как сообщил источник в экстренных службах, к ангару примыкает административное здание

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пожар возник в ангаре на северо-западе Москвы, площадь возгорания составляет 200 кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"На улице Фабрициуса, дом 33а, строение 9 произошло возгорание в металлическом ангаре. Подразделения приступили к ликвидации пожара на площади 200 кв. м", - сказали в главке.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, в горящем помещении могут находиться газове баллоны. К ангару примыкает административное здание. Наблюдается плотное задымление.

"Внутри ангара могут находиться газовые баллоны", - сказал собеседник агентства. По данным источника, ангар разделен на две части металлической стеной, в одной из них в настоящий момент слышны хлопки.

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