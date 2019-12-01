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Около 50 пассажиров эвакуировались из горящего автобуса в Петербурге

В результате происшествия никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Возгорание произошло в моторном отсеке в автобусе, ехавшем из Санкт-Петербурга в Кронштадт. Водитель вывел из салона около 50 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в воскресенье около полудня. "В районе Приморского шоссе, 45 водитель обнаружил задымление моторного отсека, остановил автобус на обочине и эвакуировал пассажиров - около 50 человек. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По данным городского главка МЧС, автобус принадлежит компании "Третий парк", он ехал по маршруту номер 101 от станции метро "Старая Деревня" в Кронштадт. В результате ЧП автобус полностью выгорел.

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