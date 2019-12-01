Причиной смерти пяти человек в Ярославской области могло стать распитие стеклоочистителя

ТАСС, 1 декабря. Пять человек погибли в поселке Дубки в Ярославской области после употребления, возможно, жидкости для удаления грязи со стекол автомобиля. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"30 ноября текущего года ночью в квартире одного из домов поселка Дубки Ярославского района обнаружены тела трех мужчин (возраст 31, 33, 38 лет), еще две женщины, 42-летняя и 24-летняя, доставленные с этого же адреса, скончались в больнице. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается употребление потерпевшими в качестве спиртного напитка жидкости, предназначенной для удаления грязи со стекол автомобиля", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Тела погибших направили в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.