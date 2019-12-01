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В Красноярском крае грузовик столкнулся с машиной скорой помощи

В результате происшествия погиб один человек

КРАСНОЯРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Грузовая машина столкнулась с автомобилем скорой медицинской помощи в деревне Елизаветовка Нижнеингашского района Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МВД.

"По предварительной информации, водитель скорой медицинской помощи не пропустил движущийся по основной дороге грузовой автомобиль. В результате ДТП водитель скорой помощи погиб, женщина-фельдшер госпитализирована", - сообщил собеседник агентства, добавив, что в скорой помощи находились только водитель и фельдшер.

После столкновения грузовик врезался в заброшенный деревянный дом. На месте аварии работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося.

Теги
РоссияКрасноярский край
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