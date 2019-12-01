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В Карелии в ДТП с участием двух легковых машин и лесовоза погибли три человека

Еще один пострадал

ТАСС, 1 декабря. Три человека погибли, еще один получил травмы в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей и лесовоза, которое произошло в воскресенье днем в Карелии. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по республике.

"Три автомобиля [участники ДТП]: два легковых и один лесовоз. Трое погибших и один пострадавший, пострадавшего госпитализировали", - сказал собеседник агентства.

По информации МЧС, ДТП произошло в воскресенье около 14:00 в Пряжинском районе (371 км дороги А-121 "Сортавала"). Как сообщает ГИБДД Карелии, ЧП произошло в районе поселка Колатсельга. На месте работают автоинспекторы, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Пострадавшего в тяжелом состоянии транспортируют в центральную районную больницу Пряжинского района, где его ждет бригада специалистов, рассказали ТАСС в пресс-службе Минздрава Карелии. "Если будет необходимо, силами центра медицины катастроф пострадавшего доставят в специализированный стационар в Петрозаводске", - отметила собеседник агентства.

Теги
РоссияКарелия
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