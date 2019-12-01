В Москве в ходе бытового конфликта один человек погиб

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Бытовой конфликт, в ходе которого один мужчина умер, а второй госпитализирован, произошел на северо-востоке Москвы. Подозреваемый задержан, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Около 15:40 полицейские задержали на Северном бульваре в Москве подозреваемого в причинении ранения двум гражданам в ходе бытового конфликта. В результате конфликта один из мужчин от полученных травм скончался, второй - госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, в настоящий момент злоумышленник передан правоохранителям для дальнейшего разбирательства. В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что правонарушитель нанес смертельное ранение ножом.