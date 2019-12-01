В Ростове-на-Дону молодой человек в ходе конфликта получил ножевое ранение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Конфликт возник между двумя студентами в Ростове-на-Дону, в результате один из молодых людей получил ножевое ранение и умер. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"Произошел конфликт между двумя студентами одного из вузов, в ходе которого один нанес ножевое ранение другому. В результате полученного ножевого ранения один студент скончался. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказал собеседник агентства.

По информации СК, инцидент произошел в субботу.