СК возбудил дело об убийстве мужчины в ходе бытового конфликта на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины в ходе бытового конфликта между рабочими на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказала Иванова.

По данным следствия, днем 1 декабря в помещении на Северном бульваре между рабочими, произошел конфликт, переросший в потасовку. В результате чего один из рабочих 1986 года рождения погиб от ножевого ранения, а другой мужчина 1981 года рождения был ранен и госпитализирован. Подозреваемый 1980 года рождения задержан, в ближайшее время он будет доставлен к следователю.