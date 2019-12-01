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На юго-западе Москвы произошел пожар в квартире

Площадь возгорания составила 30 кв. м

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире на 15-м этаже многоэтажного жилого дома по Старокачаловской улице на юго-западе Москвы. В настоящее время возгорание ликвидировали, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"Принятыми мерами в 21:31 пожар ликвидирован на площади 30 кв. метров, - сообщили в главке. - На месте пожара спасено 8 человек, 2 человек осматривает наряд скорой помощи".

Как отметили в пресс-службе, на месте работало четыре единицы пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в горящей квартире обнаружены двое пострадавших в тяжелом состоянии, они переданы медикам.

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