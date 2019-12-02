На новой Сахалинской ГРЭС-2 отключился энергоблок

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 декабря. /ТАСС/ Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 - крупнейшего энергетического объекта региона - отключился через четыре дня после официального запуска. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Сахалинэнерго".

Сахалинскую ГРЭС-2 ввели в эксплуатацию на прошлой неделе. В торжественной церемонии запуска объекта принял участие вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, а также губернатор региона Валерий Лимаренко. Современная тепловая электростанция мощностью 120 МВт построена взамен изношенной Сахалинской ГРЭС, работавшей с 1965 года. Проектная годовая выработка новой станции - 840 млн кВт/ч, что эквивалентно трети потребностей Сахалина в электроэнергии.

"По происшествию (отключение энергоблока - прим. ТАСС) проводится расследование, определяются причины произошедшего, вырабатываются меры по предотвращению подобных случаев", - сообщили в пресс-службе.

По информации компании, сейчас ГРЭС-2 работает по диспетчерскому графику и несет заданную нагрузку. Энергетики оперативно ввели в работу резервное оборудование. Это позволило свести к минимуму перерыв в электроснабжении потребителей. Сейчас специалисты проводят углубленное расследование инцидента и выработку технических решений.

Новая станция

Строительство Сахалинской ГРЭС-2 начали в 2015 году в связи с высоким износом Сахалинской ГРЭС, мощность которой к 2014 году снизилась с 315 МВт до 84 МВт, в результате чего основным источником энергоснабжения в островной энергосистеме стала Южно-Сахалинская ТЭЦ-1.

Изначально электростанцию планировалось ввести в эксплуатацию в 2018 году, однако из-за нарушений, допущенных во время пробного пуска, на станции повредили оборудование. Впоследствии Счетная палата сообщала, что запуск станции планируется на лето 2019 года, в октябре стало известно, что он состоится до начала отопительного сезона.

Старая Сахалинская ГРЭС после прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов будет выведена из эксплуатации и демонтирована, ее работники переведены на Сахалинскую ГРЭС-2 и другие предприятия "Сахалинэнерго".

Энергоблоки на Дальнем Востоке

Сахалинская ГРЭС-2 стала третьим из четырех энергоблоков, введенных Русгидро в соответствии с указом президента России о развитии дальневосточной энергетики. Для этого компания в 2012 году получила 50 млрд рублей из выплаченных в бюджет дивидендов государственного Роснефтегаза. Также в рамках указа в эксплуатацию введены первая очередь Якутской ГРЭС-2 в Якутии и вторая очередь Благовещенской ТЭЦ в Амурской области, и ведется строительство ТЭЦ в Советской Гавани (Хабаровский край), запуск которой запланирован на 2020 год.