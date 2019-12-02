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В Петербурге задержаны двое работников автосалона, подозреваемых в краже 18 машин

В настоящее время полицейские разыскивают похищенные машины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали двух работников автосалона в Приморском районе города, которые подозреваются в том, что похитили из него и продали 18 иномарок, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в хищении автомобилей на территории автоцентра задержаны двое 35-летних работников - оценщиков", - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, на прошлой неделе в МВД с заявлением обратился представитель автосалона, который сообщил, что в ходе очередной инвентаризации на стоянке дилерского центра на улице Оптиков не досчитались 18 машин марки Skoda, общая стоимость которых составила больше 15,2 млн рублей. По версии следователей, задержанные в течение недели вывозили машины с территории автоцентра и потом продавали их по поддельным документам. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража"), им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время полицейские разыскивают похищенные машины.

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РоссияСанкт-Петербург
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