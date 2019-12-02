Двух граждан России обвиняют в Белоруссии в даче взяток на сумму не менее $190 тыс.

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Следственным управлением Комитета госбезопасности Белоруссии завершено предварительное расследование уголовного дела по многочисленным фактам получения и дачи взяток в ходе поставок в республику телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения, по которому двух граждан РФ обвиняют в даче взяток на сумму более $190 тыс. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе КГБ Белоруссии.

"Предъявлены обвинения восьми должностным лицам государственных органов и банковских учреждений, восьми представителям коммерческих структур за совершение преступлений, предусмотренных статьями 430 и 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь (получение взятки, дача взятки)", - отмечается в сообщении комитета, опубликованном на его сайте.

По данным КГБ, всего по уголовному делу только у взяткополучателей изъято "более $1,65 млн (в том числе в облигациях), €62 тыс., более 1 кг золота". После ознакомления обвиняемых с материалами уголовное дело будет передано в Генеральную прокуратуру республики для направления в суд, проинформировали в пресс-службе КГБ.

Фигуранты дела

По данным КГБ, в даче взяток в сумме не менее $190 тыс. обвиняются граждане РФ Виталий Горбачев и Владимир Казанцев, являющиеся представителя компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком". В получении взяток на сумму не менее $868 750 обвиняются председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Феликс Касперович и заместитель начальника главного управления информационных технологий Национального банка Белоруссии Андрей Подгорный. Начальнику главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Игорю Кудасову инкриминируют получение взяток на сумму не менее $30 тыс. Директор информационно-вычислительного центра министерства финансов республики Юрий Зданевич обвиняется в получении взяток в общей сумме $82,5 тыс., а начальник управления информационной безопасности департамента безопасности ОАО "АСБ "Беларусбанк" Алексей Милованов - в получении взятки в сумме $27 тыс. Также следствие обвиняет бывшего заместителя государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Втюрина в получении взяток в сумме не менее $190 тыс. и подстрекательстве к даче взятки, а бывшего генерального директора предприятия "Белтелеком" Сергея Сиводедова в получении взяток в сумме не менее $470 тыс. и €15 тыс.

В КГБ проинформировали, что по данному делу исполнительный директор ОАО "Банк БелВЭБ" Юрий Пономарев обвиняется в получении взяток в общей сумме $13 тыс., а также выгоды имущественного характера на сумму £1 тыс. В даче взяток в общей сумме не менее $900 250 обвиняется фактический руководитель ООО "Мобильный сервис" Владимир Жилин, а совладелец и один из фактических руководителей "Солидекс ПИ" и ООО "Солидекс" Сергей Покрышко. В даче взяток в общей сумме не менее $195 тыс. Представителя компании "АМТ-Груп Интернешнл" Михаила Пригару обвиняют в даче взяток в общей сумме $285 тыс., в совладельца СООО "ДПА" Сергея Шаркова, являющегося гражданином Латвии, в даче взяток не менее $53 тыс. Также дачу взяток на сумму $13 тыс. инкриминируют представителю ООО "Мобильный сервис" Александру Бровке, директор ООО "ТТ-Связьком" Владимир Томченко обвиняется в даче взятки в сумме не менее $9 тыс.