Подозреваемый в нападении на семью в Ульяновской области страдал психическим заболеванием

УЛЬЯНОВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Подозреваемый в нападении с ножом на семью из четырех человек в селе Ишеевка Ульяновской области в мае этого года страдал психическим расстройством. Об этом говорится в сообщении, распространенном прокуратурой региона.

По данным следствия, 14 мая семья из четырех человек отмечала с друзьями день рождения дочери, среди гостей был 40-летний сосед. Он напал с ножом на 44-летнего главу семейства и его 10-летнего сына и убил их, а также нанес многочисленные телесные повреждения 39-летней жене хозяина дома и их 18-летней дочери.

"Как установлено, данное особо тяжкое преступление совершил знакомый потерпевших, страдающий хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении непрерывного типа течения. Ранее он находился под наблюдением врача-психиатра Ульяновской районной больницы, однако с 2017 года процесс его лечения не контролировался", - отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, необходимые обследования мужчины за последние 2 года до трагедии не проводились. Надзорное ведомство считает, что состояние здоровья подозреваемого врачами не анализировалось, хотя это позволило бы своевременно выявить и предупредить осложнения и обострение заболевания. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В мае по факту убийства было возбуждено уголовное дело. Как уточнил ТАСС старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима, на данный момент подозреваемый находится на принудительном лечении в специализированной клинике в Казани.