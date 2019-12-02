{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Подозреваемый в нападении на семью в Ульяновской области страдал психическим заболеванием

Инцидент произошел в мае текущего года

УЛЬЯНОВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Подозреваемый в нападении с ножом на семью из четырех человек в селе Ишеевка Ульяновской области в мае этого года страдал психическим расстройством. Об этом говорится в сообщении, распространенном прокуратурой региона.

По данным следствия, 14 мая семья из четырех человек отмечала с друзьями день рождения дочери, среди гостей был 40-летний сосед. Он напал с ножом на 44-летнего главу семейства и его 10-летнего сына и убил их, а также нанес многочисленные телесные повреждения 39-летней жене хозяина дома и их 18-летней дочери.

"Как установлено, данное особо тяжкое преступление совершил знакомый потерпевших, страдающий хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении непрерывного типа течения. Ранее он находился под наблюдением врача-психиатра Ульяновской районной больницы, однако с 2017 года процесс его лечения не контролировался", - отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, необходимые обследования мужчины за последние 2 года до трагедии не проводились. Надзорное ведомство считает, что состояние здоровья подозреваемого врачами не анализировалось, хотя это позволило бы своевременно выявить и предупредить осложнения и обострение заболевания. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В мае по факту убийства было возбуждено уголовное дело. Как уточнил ТАСС старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима, на данный момент подозреваемый находится на принудительном лечении в специализированной клинике в Казани.

Теги
РоссияУльяновская область
Реклама на ТАСС
Двух жителей Дагестана задержали по подозрению в пособничестве боевикам
В доме одного из них силовики обнаружили арсенал оружия и боеприпасов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС