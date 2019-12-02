Двух жителей Дагестана задержали по подозрению в пособничестве боевикам

МАХАЧКАЛА, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Дагестана задержали двух подозреваемых в пособничестве боевикам, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Дагестана.

"28 ноября правоохранительными органами Дагестана в Махачкале задержаны 46-летний Джабраил Ибнухаджаров и 29-летний Магомедгаджи Магомедов. Указанные лица подозреваются в пособничестве членам бандподполья, в частности группировки Асельдерова, нейтрализованого в декабре 2016 года", - говорится в сообщении МВД, размещенном в официальном аккаунте в Instagram.

По информации министерства, в доме Ибнухаджарова при обыске удалось обнаружить арсенал оружия и боеприпасов. "В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 208 ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем") и статье 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") УК РФ", - отмечает МВД.

Родственники задержанных 29 ноября перекрыли улицу Магомеда Ярагского в Махачкале возле здания прокуратуры Дагестана, требуя вмешательства в ситуацию надзорного органа. Они настаивают, что Ибнухаджарова и Магомедова незаконно задержали по дороге из Владикавказа в Махачкалу, а оружие в дом силовики подбросили в ходе обыска.