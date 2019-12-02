Источник: анонимные угрозы о минировании получили 30 ТЦ и 35 больниц Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения о минировании получили около 30 торговых центров в Санкт-Петербурге и 35 медицинских учреждений города, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Письма об угрозе получили около 30 торговых центров и 35 медицинских учреждений", - сказал собеседник агентства.

Другой источник сообщил ТАСС, что в настоящее время идет эвакуация ТЦ "Академический" у станции метро "Академическая" и ТЦ "Жемчужная плаза" на Петергофском шоссе. Очевидцы в социальных сетях также сообщают об эвакуации ТЦ "Мега-Дыбенко" и других торговых центров.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщали об эвакуации судов из-за анонимных писем о том, что здания заминированы. В настоящее время несколько судов уже вернулись к работе, сообщения об угрозах не подтвердились.