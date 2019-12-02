Задержали двух подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Полиция Украины задержала двух подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета, ресторатора Вячеслава Соболева. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте Национальной полиции страны.

"Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия", - сказано в сообщении.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина" уточнил, что по подозрению в убийстве ребенка задержаны двое исполнителей. По его словам, уже сейчас понятно, что преступление было заказным и, предположительно, связано с неприязненным отношением заказчика к депутату Соболеву.

Автомобиль Соболева был обстрелян в воскресенье в центре украинской столицы, в результате чего погиб его сын, находившийся в салоне. Нападавшие с места преступления скрылись.

В 2002 году Соболев избирался депутатом городского совета Донецка. С апреля 2005 года занимал должность заместителя мэра Донецка по вопросам деятельности исполнительных органов власти. Позже работал в Совете национальной безопасности и обороны Украины. В 2010-2011 годах занимал также должность заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Много лет преподавал в Донецком государственном университете экономики и торговли. В 2015 стал депутатом Киевского облсовета от "Блока Петра Порошенко".