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Уголовное дело возбудили после обрушения части моста в Оренбурге

Инцидент произошел во время ремонтных работ

ТАСС, 2 декабря. После обрушения части моста на окраине Оренбурга возбуждено уголовное дело. Кроме того, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщается в понедельник на сайте надзорного ведомства Оренбургской области.

"В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выясняются подробности происшествия, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ"). Прокуратура контролирует ход его расследования", - сказано в сообщении.

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Кроме того, в пресс-службе уточнили, что в ходе организованной ведомством проверки прокурорам предстоит дать оценку действиям подрядных организаций, проводивших ремонтные работы, соблюдению норм техники безопасности, а также строительных норм и правил.

Часть моста на площади около 200 м обрушилась на окраине Оренбурга в понедельник. По данным пресс-службы МЧС России, в результате инцидента два человека получили травмы. Объект соединяет Загородное шоссе и улицу Терешковой, он был на реконструкции. С 15 ноября было введено поэтапное ограничение движения транспортных средств на улице Терешковой в месте проводимых работ.

Сейчас движение на участке улицы частично ограничено. Как сообщил журналистам зампредседателя правительства области - министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин,  ремонтные работы на мосту должны были завершиться в середине следующего года.

Теги
РоссияОренбургская область
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