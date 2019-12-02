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СК опубликовал видео с последствиями обрушения моста на окраине Оренбурга

Инцидент произошел, когда по мосту двигалась колонна большегрузов
' Следственный комитет Российской Федерации/YouTube'

ТАСС, 2 декабря. Следователи СК РФ показали последствия обрушения части моста на окраине Оренбурга, которое произошло в понедельник вечером. Запись опубликовали на официальном Youtube-канале ведомства.

На кадрах виден легковой автомобиль под завалами, а также перевернувшийся грузовик, из кузова которого при падении высыпался щебень. На месте работают сотрудники Следственного комитета и спасатели, движение по участку дороги отсутствует.

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Ориентировочно в 19:10 по местному времени (17:10 мск) виадук, соединяющий Загородное шоссе и улицу Терешковой в Оренбурге, частично обрушился. По данным регионального Минздрава, пострадали два человека. Мост был на реконструкции, в месте производства работ на улице Терешковой действовало поэтапное ограничение движения транспортных средств. Сотрудники СУ СК РФ по области возбудили дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ"), прокуратура выполняет проверку.

Часть моста обрушилась в момент, когда по нему двигалась колонна большегрузов, один из которых имел массу, превышающую допустимую. Завалы на месте происшествия начнут разбирать утром, в городе введен режим ЧС.

Теги
РоссияОренбургская область
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