СК опубликовал видео с последствиями обрушения моста на окраине Оренбурга

На кадрах виден легковой автомобиль под завалами, а также перевернувшийся грузовик, из кузова которого при падении высыпался щебень. На месте работают сотрудники Следственного комитета и спасатели, движение по участку дороги отсутствует.

Ориентировочно в 19:10 по местному времени (17:10 мск) виадук, соединяющий Загородное шоссе и улицу Терешковой в Оренбурге, частично обрушился. По данным регионального Минздрава, пострадали два человека. Мост был на реконструкции, в месте производства работ на улице Терешковой действовало поэтапное ограничение движения транспортных средств. Сотрудники СУ СК РФ по области возбудили дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ"), прокуратура выполняет проверку.

Часть моста обрушилась в момент, когда по нему двигалась колонна большегрузов, один из которых имел массу, превышающую допустимую. Завалы на месте происшествия начнут разбирать утром, в городе введен режим ЧС.