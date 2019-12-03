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В полиции назвали причину убийства мужчиной своей бывшей жены и ребенка

Как сообщили в ведомстве, причиной совершения преступления стала ревность. Кроме того, подозреваемый был ранее судим

ТАСС, 3 декабря. Полиция Татарстана подтвердила факт убийства женщины и двухлетнего ребенка, а также ранение еще одного несовершеннолетнего в Менделеевске. Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского управления МВД, подозреваемый оказался ранее неоднократно судим.

"В настоящее время подозреваемый задержан в городе Елабуга, мужчина был ранее трижды судим за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью", - сказал собеседник агентства. По его словам, причиной происшествия, по предварительной информации, стала ревность.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в Менделеевске мужчина зарезал бывшую супругу, двухлетнего сына, а также ранил несовершеннолетнего пасынка, который в настоящее время находится в больнице.

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