В полиции назвали причину убийства мужчиной своей бывшей жены и ребенка

ТАСС, 3 декабря. Полиция Татарстана подтвердила факт убийства женщины и двухлетнего ребенка, а также ранение еще одного несовершеннолетнего в Менделеевске. Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского управления МВД, подозреваемый оказался ранее неоднократно судим.

"В настоящее время подозреваемый задержан в городе Елабуга, мужчина был ранее трижды судим за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью", - сказал собеседник агентства. По его словам, причиной происшествия, по предварительной информации, стала ревность.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в Менделеевске мужчина зарезал бывшую супругу, двухлетнего сына, а также ранил несовершеннолетнего пасынка, который в настоящее время находится в больнице.