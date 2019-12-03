В СК уточнили число жертв убийства в Татарстане

КАЗАНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в убийстве бывшей жены, пасынка и двухлетнего ребенка в Татарстане, в момент совершения преступления был пьян, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Ранее в МВД по республике сообщали только о двух погибших и одном раненом. По данным полиции, подозреваемый был трижды судим, а на преступление его толкнула ревность.

"По версии следствия, ночью 3 декабря 2019 года в квартире одного из домов по улице Юбилейной города Менделеевска находящийся в состоянии алкогольного опьянения [Айнур] Харисов нанес ножевые ранения бывшей 38-летней супруге, 19-летнему пасынку и двухлетнему сыну", - говорится в сообщении.

В СК рассказали, что от шума проснулся 12-летний пасынок Харисова, которому тот велел закрыться в своей комнате. "Мальчик выбрался из квартиры через окно и сообщил в полицию о произошедшем. К моменту приезда сотрудников правоохранительных органов, женщина и юноша были мертвы, мальчик скончался по дороге в больницу", - уточнили в ведомстве.

Подозреваемый пытался скрыться, но был задержан, добавили в СК. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.