{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В СК уточнили число жертв убийства в Татарстане

Как сообщили в ведомстве, в результате инцидента погибли женщина, двухлетний ребенок и 19-летний юноша. Там также добавили, что подозреваемый в убийстве находился в состоянии алкогольного опьянения

КАЗАНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в убийстве бывшей жены, пасынка и двухлетнего ребенка в Татарстане, в момент совершения преступления был пьян, сообщается на сайте Следственного комитета России.

На эту тему

Ранее в МВД по республике сообщали только о двух погибших и одном раненом. По данным полиции, подозреваемый был трижды судим, а на преступление его толкнула ревность.

"По версии следствия, ночью 3 декабря 2019 года в квартире одного из домов по улице Юбилейной города Менделеевска находящийся в состоянии алкогольного опьянения [Айнур] Харисов нанес ножевые ранения бывшей 38-летней супруге, 19-летнему пасынку и двухлетнему сыну", - говорится в сообщении.

В СК рассказали, что от шума проснулся 12-летний пасынок Харисова, которому тот велел закрыться в своей комнате. "Мальчик выбрался из квартиры через окно и сообщил в полицию о произошедшем. К моменту приезда сотрудников правоохранительных органов, женщина и юноша были мертвы, мальчик скончался по дороге в больницу", - уточнили в ведомстве.

Подозреваемый пытался скрыться, но был задержан, добавили в СК. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
Половина населения Нарьян-Мара осталась без воды из-за аварии на водопроводе
В пресс-службе администрации города сообщили, что причиной аварии могла стать изношенность коммунальных сетей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС