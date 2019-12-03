Главаря "тамбовской" ОПГ Барсукова этапировали из "Крестов" в колонию под Кировом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарин), которого в марте этого года признали виновным в создании ОПГ и по совокупности ранее полученных наказаний приговорили к 24 годам лишения свободы, перевели из петербургского СИЗО "Кресты" в колонию под Кировом. Об этом ТАСС во вторник сообщил его адвокат Константин Кузьминых.

"Он переведен из "Крестов" в колонию под Кировом. Сейчас с ним никаких следственных действий не запланировано", - сказал защитник.

Куйбышевский районный суд Петербурга 20 марта вынес приговор по делу о создании "тамбовской" ОПГ. Сторона обвинения просила суд приговорить Барсукова к 24 годам и 6 месяцам колонии. Вторым фигурантом по делу проходит предприниматель Вячеслав Дроков, которого в марте приговорили к 21 году колонии строгого режима. Горсуд позже сократил обоим срок лишения свободы на полгода.

В ноябре 2009 года Барсукова приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о рейдерском захвате магазинов в Петербурге, в марте 2015 года осудили на 15 лет лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере. В августе 2016 года его признали виновным в покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева и приговорили к 23 годам заключения. По совокупности ранее полученных наказаний Барсуков с учетом дела о создании преступного сообщества получил 24 года колонии строгого режима, а также был приговорен к штрафу в 1 млн рублей.

До октября 2017 года бизнесмен содержался в московском изоляторе "Матросская Тишина", потом его доставили в Петербург, где начали слушать дело о создании преступного сообщества. Кроме того, в апреле этого года Барсукову предъявили обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой. Свою вину он не признал.