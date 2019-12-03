{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главаря "тамбовской" ОПГ Барсукова этапировали из "Крестов" в колонию под Кировом

Мужчину приговорили к 24 годам тюрьмы за серию тяжких и особо тяжких преступлений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарин), которого в марте этого года признали виновным в создании ОПГ и по совокупности ранее полученных наказаний приговорили к 24 годам лишения свободы, перевели из петербургского СИЗО "Кресты" в колонию под Кировом. Об этом ТАСС во вторник сообщил его адвокат Константин Кузьминых.

На эту тему

"Он переведен из "Крестов" в колонию под Кировом. Сейчас с ним никаких следственных действий не запланировано", - сказал защитник.

Куйбышевский районный суд Петербурга 20 марта вынес приговор по делу о создании "тамбовской" ОПГ. Сторона обвинения просила суд приговорить Барсукова к 24 годам и 6 месяцам колонии. Вторым фигурантом по делу проходит предприниматель Вячеслав Дроков, которого в марте приговорили к 21 году колонии строгого режима. Горсуд позже сократил обоим срок лишения свободы на полгода.

В ноябре 2009 года Барсукова приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о рейдерском захвате магазинов в Петербурге, в марте 2015 года осудили на 15 лет лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере. В августе 2016 года его признали виновным в покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева и приговорили к 23 годам заключения. По совокупности ранее полученных наказаний Барсуков с учетом дела о создании преступного сообщества получил 24 года колонии строгого режима, а также был приговорен к штрафу в 1 млн рублей.

До октября 2017 года бизнесмен содержался в московском изоляторе "Матросская Тишина", потом его доставили в Петербург, где начали слушать дело о создании преступного сообщества. Кроме того, в апреле этого года Барсукову предъявили обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой. Свою вину он не признал.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКировская область
Реклама на ТАСС
Жителя Петрозаводска приговорили к пожизненному сроку за убийство двух девушек
Отбывать наказание мужчина будет в колонии особого режима
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС