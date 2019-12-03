Жителя Петрозаводска приговорили к пожизненному сроку за убийство двух девушек

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 декабря. /ТАСС/. Жителя Петрозаводска Антона Ипатова, убившего осенью 2018 года за сутки двух незнакомых девушек, приговорили к пожизненному заключению. Об этом во вторник сообщил судья Верховного суда Карелии Денис Катанандов.

Эксперты не выявили никаких психических отклонений у Ипатова и признали его вменяемым. В качестве отягчающего обстоятельства суд учел предыдущие судимости мужчины, в том числе непогашенные, признав совершенные преступления рецидивами. Смягчающими приговор обстоятельствами стали явка с повинной, наличие несовершеннолетнего ребенка и болезнь бабушки. Подсудимый должен будет выплатить родителям убитых им девушек 3,2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, а также компенсировать затраты на захоронение девушки одному из родителей.

В июне 2018 Ипатов нанес тяжкие травмы мужчине во время драки. В сентябре подсудимый ранил ножом 15-летнюю девушку, но она осталась жива. Через несколько дней ближе к полуночи Ипатов напал с ножом на 20-летнюю студентку у общежития медицинского колледжа, а на следующей день совершил аналогичное нападение на 27-летнюю девушку в центре города.

Ипатову предъявили обвинения по трем статьям УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Угроза убийством", "Убийство двух лиц из хулиганских побуждений").

Уголовное дело в отношении Ипатова привело к еще одному разбирательству. Двум сотрудникам управления МВД РФ по Петрозаводску предъявили обвинение по статье "Халатность". По версии следствия, полицейские ненадлежащим образом отреагировали на информацию о нападении на человека, в результате чего 29-летний Ипатов остался на свободе и убил в Петрозаводске двух человек. Это дело передано в суд.