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В Нижегородской области автобус ритуальной службы столкнулся с легковым автомобилем

По данным источника ТАСС, в аварии пострадали шесть человек, одному из которых потребовалась госпитализация

ТАСС, 3 декабря. Авария с участием легкового автомобиля и автобуса ритуальной службы произошла в Нижегородской области. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"В Нижегородской области, на автодороге Новоселки - Жайск, около села Новоселки, произошло столкновение легкового автомобиля Toyota и пассажирского автобуса ПАЗ городской ритуальной службы города Дзержинска", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в результате ДТП пострадали шесть человек. Одного из них госпитализировали, остальным оказали медицинскую помощь и отпустили их домой.

Всего в автобусе находились девять человек, включая водителя. Детей в автобусе не было.

Теги
РоссияНижегородская область
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