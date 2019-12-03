В Нижегородской области автобус ритуальной службы столкнулся с легковым автомобилем

ТАСС, 3 декабря. Авария с участием легкового автомобиля и автобуса ритуальной службы произошла в Нижегородской области. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"В Нижегородской области, на автодороге Новоселки - Жайск, около села Новоселки, произошло столкновение легкового автомобиля Toyota и пассажирского автобуса ПАЗ городской ритуальной службы города Дзержинска", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в результате ДТП пострадали шесть человек. Одного из них госпитализировали, остальным оказали медицинскую помощь и отпустили их домой.

Всего в автобусе находились девять человек, включая водителя. Детей в автобусе не было.