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Открытое горение в ангаре в промзоне в Петербурге ликвидировано

Площадь пожара составляла 12 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре в промышленной зоне Пушкинского района Санкт-Петербурга, который ранее во вторник загорелся на площади 12 тыс. кв. м, сообщили в ГУ МЧС по городу.

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"Открытое горение ликвидировано. Площадь тления в завалах - 100 кв. м", - сказали в управлении. Сейчас на месте работают пять единиц техники и 26 человек личного состава.

Сигнал о возгорании поступил в 02:13 мск. Около 8:00 мск пожар локализовали, к тушению привлекли 220 спасателей, 49 единиц техники. Ангар полностью рухнул. При пожаре никто не пострадал.

Пожар произошел на территории компании "Логистика-терминал" (входит в ПАО "Трансконтейнер") - многофункционального логистического комплекса. По данным самой компании, производственная деятельность на терминале приостановлена в связи с работой пожарной техники, но контейнерный терминал полностью работоспособен. В компании будут тщательно проанализированы причины ЧП, ущерб пока не установлен.

Склад, на котором хранился легковоспламеняющийся груз (около 4 тыс. т каучука и около 1 тыс. т фанеры), как отмечали в компании, оборудован системой пожаротушения, которая, по предварительным данным, немедленно активизировалась.

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РоссияСанкт-Петербург
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