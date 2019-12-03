Открытое горение в ангаре в промзоне в Петербурге ликвидировано

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре в промышленной зоне Пушкинского района Санкт-Петербурга, который ранее во вторник загорелся на площади 12 тыс. кв. м, сообщили в ГУ МЧС по городу.

"Открытое горение ликвидировано. Площадь тления в завалах - 100 кв. м", - сказали в управлении. Сейчас на месте работают пять единиц техники и 26 человек личного состава.

Сигнал о возгорании поступил в 02:13 мск. Около 8:00 мск пожар локализовали, к тушению привлекли 220 спасателей, 49 единиц техники. Ангар полностью рухнул. При пожаре никто не пострадал.

Пожар произошел на территории компании "Логистика-терминал" (входит в ПАО "Трансконтейнер") - многофункционального логистического комплекса. По данным самой компании, производственная деятельность на терминале приостановлена в связи с работой пожарной техники, но контейнерный терминал полностью работоспособен. В компании будут тщательно проанализированы причины ЧП, ущерб пока не установлен.

Склад, на котором хранился легковоспламеняющийся груз (около 4 тыс. т каучука и около 1 тыс. т фанеры), как отмечали в компании, оборудован системой пожаротушения, которая, по предварительным данным, немедленно активизировалась.