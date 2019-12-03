Причиной взрыва в доме в Кабардино-Балкарии могла стать незаконная врезка в газопровод

НАЛЬЧИК, 3 декабря. /ТАСС/. Незаконная врезка в подземный газопровод могла стать причиной взрыва газа в частном домовладении в городе Чегем в Кабардино-Балкарии (КБР), в результате чего пострадала семья из пяти человек. Об этом сообщается во вторник на странице компании "Газпром газораспределение Нальчик" в Instagram .

Взрыв газа и пожар в частном доме в Чегеме произошел 2 декабря. В результате пострадала семья из пяти человек, в том числе трое детей - мальчики двух, трех и четырех лет. Все они находятся в тяжелом состоянии.

"При обследовании подземного газопровода и проведении земляных работ на участке, прилегающем к домовладению, в котором произошел пожар, специалистами АО "Газпром газораспределение Нальчик" обнаружена незаконная врезка с элементами коррозии. Соединение не обеспечивало герметичность газовой системы, что могло послужить причиной происшествия", - говорится в сообщении. Ранее газовики сообщили, что газовое оборудование в доме повреждено не было.

Министр здравоохранения республики Рустам Калибатов сообщил журналистам, что спецборт доставит пострадавших в ожоговый центр в Нижнем Новгороде. "В 16:00-17:00 мск, при отсутствии природных препятствий, должен прилететь спецборт в город Нальчик, и вопрос о дальнейшем переводе всей семьи будет решен. По поручению главы республики [Казбека Кокова] на бюджетные средства прилетает, забирает специальный борт авиакомпании, занимающийся перевозкой реанимационных пациентов по стране", - сказал Калибатов.

По его словам, с ночи ситуацию отслеживает глава республики, поставлена задача использовать все возможности с применением внешних консультантов, чтобы быстрее вывезти пострадавших в нижегородский ожоговый центр.

Двое из троих пострадавших детей находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), добавил он. "Были доставлены с тяжелыми ожогами 3-й и 4-й степени, ожоги составляют от 20% до 80%. У родителей площадь ожогов от 20% до 40%, но они 2-й степени. Родители в сознании, на самостоятельном дыхании, угрозы жизни нет. Что касается детишек, двое находятся на ИВЛ, средний ребенок дышит самостоятельно", - уточнил министр.