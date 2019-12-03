СК возбудил дело после ранения пешеходом сотрудника ГИБДД в Подмосковье

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения пешеходом сотрудника ГИБДД в Мытищах. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - сказала она.

Во вторник днем в Мытищах сотрудники ДПС сделали замечание пешеходу, переходившему дорогу в неположенном месте. В ходе беседы полицейского с правонарушителем и попытки составить административный протокол последний ударил сотрудника полиции кухонным ножом в шею. При попытки бегства мужчина был задержан, полицейскому оказана медпомощь.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли кухонный нож. Задержанный доставлен на допрос.