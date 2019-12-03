Жителя Нижегородской области задержали за угрозу убийством главе сельсовета

ТАСС, 3 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство после того, как нетрезвый житель Нижегородской области прошел с пистолетом в здание администрации сельсовета и угрожал убийством главе администрации. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). По версии следствия, днем 3 декабря нетрезвый гражданин пришел в кабинет главы администрации Шеманихинского сельсовета Краснобаковского района, наставил пистолет в голову потерпевшего, он высказал угрозу убийством", - указано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, глава сельской администрации оказал активное сопротивление злоумышленнику. В процессе борьбы с нарушителем произошел выстрел, при этом главе сельсовета удалось отобрать оружие у нападавшего.

"Прибывшие сотрудники МО МВД России "Краснобаковский" задержали правонарушителя у здания муниципального учреждения. В настоящее время с подозреваемым работают следователи СК. Он задержан в порядке ст. 91, 92 УПК РФ", - указано в сообщении.