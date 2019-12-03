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Пожар в ангаре в промзоне в Петербурге потушили

Площадь возгорания изначально составляла 12 тыс. кв. м

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре в промышленной зоне Пушкинского района Санкт-Петербурга, площадь которого изначально составляла 12 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

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"В 19:40 пожар в ангаре в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован", - сообщили в пресс-службе.

Сигнал о возгорании поступил в 02:13 мск. Около 8:00 мск пожар удалось локализовать, к тушению привлекались 220 спасателей, 49 единиц техники. Ангар полностью рухнул. При пожаре никто не пострадал.

Пожар произошел на территории компании "Логистика-терминал" (входит в ПАО "Трансконтейнер") - многофункционального логистического комплекса. По данным самой компании, производственная деятельность на терминале приостановлена в связи с работой пожарной техники, но контейнерный терминал полностью работоспособен. В компании будут проанализированы причины ЧП, ущерб пока не установлен.

Склад, на котором хранился легковоспламеняющийся груз (около 4 тыс. т каучука и около 1 тыс. т фанеры), как отмечали в компании, оборудован системой пожаротушения, которая, по предварительным данным, немедленно активизировалась.

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