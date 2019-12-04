ТАСС, 4 декабря. Суд в Новосибирске арестовал отчима, подозреваемого в убийстве пятилетней девочки, которую он убил в присутствии брата, пока их мать находилась на стационарном лечении в больнице. Об этом сообщается в среду на сайте Кировского районного суда Новосибирска.

Полицейские задержали 38-летнего Максима Никитина 2 декабря. По данным следствия, 1 декабря около 23:00 (19:00 мск) подозреваемый, оставшись с двумя детьми, пока их мать находилась на стационарном лечении в медицинском учреждении, нанес множественные травмы пятилетней девочке в присутствии брата. Дело находится на контроле уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области.

"Кировским районным судом г. Новосибирска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никитина М. Б., обвиняемого в умышленном причинении смерти малолетней <...> Суд... пришел к выводу, что обвиняемый может скрыться от органа предварительного следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, а также воспрепятствовать производству по уголовному делу", - говорится в сообщении.

Никитин арестован до 1 февраля 2020 года, свою причастность к преступлению он отрицает.

Возможной причиной произошедшей трагедии в первую очередь могло стать отсутствие межведомственного взаимодействия между органами и службами системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, поскольку информация не была своевременно передана от одного ведомства к другому органу, чтобы помочь семье в трудной жизненной ситуации, сказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.