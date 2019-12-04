{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минздрав Пермского края рассказал о состоянии пострадавших в результате стрельбы

Как сообщила глава ведомства Оксана Мелехова, двое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии

ТАСС, 4 декабря. Врачи оценивают состояние двух пострадавших в происшествии со стрельбой на улице в Перми как средней тяжести, их жизни ничего не угрожает, сообщила ТАСС министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

"[Состояние пострадавших оценивается как] средней тяжести, ближе к относительно удовлетворительному, угрозы жизни нет, [пострадавшие] госпитализированы в медсанчасть №6 Орджоникидзевского района. Сейчас [решаем вопрос по помощи семьям], с семьями будет работа проводится", - сказала Мелехова.

В пресс-службе самого ведомства также уточнили, что сам стрелявший также доставлен в больницу.  

Как сообщил ТАСС и. о. министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров, стрелок вышел с оружием на улицу и получил ранение в ходе задержания. По его словам, стрелок "находился в неадекватном состоянии" и обстреливал прохожих из гладкоствольного ружья. Сейчас проверяется информация о том, были ли знакомы нападавший и погибшая.

В пресс-службе Росгвардии сообщили ТАСС, что один из пострадавших - сотрудник ведомства. "По предварительной информации, незадолго до этого злоумышленник застрелил прохожую и ранил водителя автомобиля. Росгвардейцы доставили задержанного в отдел полиции. На месте работают сотрудники следственных органов. Раненому росгвардейцу оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничто не угрожает", - сказал собеседник агентства.

По его словам, находясь на маршруте патрулирования в Орджоникидзевском районе Перми, наряд группы задержания Росгвардии был обстрелян неизвестным прохожим. С прибывшем на место вторым экипажем вневедомственной охраны росгвардейцы блокировали и задержали вооруженного мужчину. Один из сотрудников при этом получил огнестрельное ранение.

Теги
РоссияПермский край
Реклама на ТАСС
Одиннадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Саратове
Инцидент произошел на улице Орджоникидзе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС