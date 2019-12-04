Минздрав Пермского края рассказал о состоянии пострадавших в результате стрельбы

ТАСС, 4 декабря. Врачи оценивают состояние двух пострадавших в происшествии со стрельбой на улице в Перми как средней тяжести, их жизни ничего не угрожает, сообщила ТАСС министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

"[Состояние пострадавших оценивается как] средней тяжести, ближе к относительно удовлетворительному, угрозы жизни нет, [пострадавшие] госпитализированы в медсанчасть №6 Орджоникидзевского района. Сейчас [решаем вопрос по помощи семьям], с семьями будет работа проводится", - сказала Мелехова.

В пресс-службе самого ведомства также уточнили, что сам стрелявший также доставлен в больницу.

Как сообщил ТАСС и. о. министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров, стрелок вышел с оружием на улицу и получил ранение в ходе задержания. По его словам, стрелок "находился в неадекватном состоянии" и обстреливал прохожих из гладкоствольного ружья. Сейчас проверяется информация о том, были ли знакомы нападавший и погибшая.

В пресс-службе Росгвардии сообщили ТАСС, что один из пострадавших - сотрудник ведомства. "По предварительной информации, незадолго до этого злоумышленник застрелил прохожую и ранил водителя автомобиля. Росгвардейцы доставили задержанного в отдел полиции. На месте работают сотрудники следственных органов. Раненому росгвардейцу оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничто не угрожает", - сказал собеседник агентства.

По его словам, находясь на маршруте патрулирования в Орджоникидзевском районе Перми, наряд группы задержания Росгвардии был обстрелян неизвестным прохожим. С прибывшем на место вторым экипажем вневедомственной охраны росгвардейцы блокировали и задержали вооруженного мужчину. Один из сотрудников при этом получил огнестрельное ранение.