Экс-мэра Дальнегорска приговорили к четырем годам условно за злоупотребление полномочиями

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Дальнегорский районный суд в Приморье в среду признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями бывшего мэра Дальнегорска Игоря Сахуту, назначив ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно, сообщили ТАСС в прокуратуре Приморья.

"Сегодня был оглашен приговор Игорю Сахуте. Дальнегорский районный суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил наказание в виде лишения свободы на четыре года условно с испытательным сроком три года", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, Сахуте запрещено занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Также суд удовлетворил гражданский иск к подсудимому о возмещении 30,759 млн рублей.

По версии следствия, в конце 2015 года Сахута организовал проведение электронных аукционов на покупку квартир для переселения жителей по муниципальной адресной программе, при этом 34 квартиры были приобретены по завышенным ценам. В результате бюджетам Приморского края и Дальнегорского городского округа был причинен ущерб. Как отмечается в материалах суда, Сахута организовал выкуп у собственников жилых помещений вторичного рынка по ценам значительно выше средних. Используя служебное положение, он вмешивался в деятельность агентства недвижимости, угрожая затягиванием со стороны администрации Дальнегорска сроков оплаты по муниципальным контрактам, а также потребовал перевода денег на счета предприятия, которому оказывал покровительство.

Кроме того, по данным суда, с ноября 2013 по декабрь 2015 года обвиняемый, вопреки запрету на занятие предпринимательской деятельностью, лично и через доверенных лиц участвовал в управлении ООО "Автобаза №7". Он создавал выгодные условия муниципальных договоров и контрактов, что позволило автобазе беспрепятственно побеждать на конкурсах, в том числе по заключению контракта на уборку снега в Дальнегорске в 2016 году, общая сумма которого превышала 2,2 млн рублей.