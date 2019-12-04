В Москве задержали подозреваемого в избиении водителя автобуса

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Злоумышленник на внедорожнике избил водителя автобуса, который якобы не уступил ему дорогу на улице в центре Москвы, а также разбил зеркало заднего вида автобуса. Об этом ТАСС в среду сообщил руководитель пресс-службы столичного главка Владимир Васенин.

По его словам, в полицию обратился 40-летний приезжий мужчина, работающий водителем автобуса. Он рассказал, что ехал по улице Александра Солженицина, когда его подрезал внедорожник, в связи с чем он был вынужден остановиться.

"В этот момент неизвестный подошел к кабине автобуса и в ходе конфликта причинил ему телесные повреждения в виде ушибов и ссадин. Затем неизвестный ударил локтем руки по зеркалу заднего вида автобуса и разбил его, после чего сел в свой автомобиль и уехал", - сказал Васенин.

Сотрудники полиции в ходе проверочных мероприятий на Каширском шоссе задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний москвич. Со слов злоумышленника водитель автобуса не уступил ему дорогу. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 116 ("Побои") и 214 ("Вандализм") УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.