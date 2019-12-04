В результате пожара в одесском колледже умер один человек

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. При пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который возник в среду на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса, погиб один человек. Об этом сообщило местное издание "Думская".

"Умерла одна из пострадавших", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что погибшей является преподаватель колледжа 1976 года рождения, она умерла в больнице.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил изданию, что пока не удается установить связь еще с четырьмя людьми, которые в момент пожара могли находиться в здании.

В свою очередь пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по Одесской области информировала, что работа по эвакуации людей из колледжа завершена. "В результате пожара пострадали 13 человек, из них пятеро пожарных", - сказано в сообщении. По словам спасателей, ликвидация пожара продолжается. На текущий момент огнем охвачено около 2 тыс. кв. м.

Крупный пожар в историческом здании в Одессе, где располагается колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, возник в среду в первой половине дня. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с четвертого и пятого этажей. У места происшествия находится мэр города Геннадий Труханов.