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На Омском НПЗ возник пожар

По данным источника ТАСС, горит бутилен на площади 150 кв. м

ОМСК, 4 декабря. /ТАСС/. Пожар площадью 150 кв. метров возник в среду на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ, принадлежит ПАО "Газпром нефть"). Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"На Омском НПЗ пожар, горит бутилен на площади 150 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ОНПЗ ТАСС подтвердили факт пожар.

"Пожар локализован", - сказал собеседник агентства, не приведя других подробностей.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС ТАСС рассказали, что пострадавших, по предварительным данным, нет. От МЧС привлечено 15 единиц техники и 63 человека личного состава. Всего в тушении участвуют 20 единиц техники и 76 человек.

В новость были внесены изменения (14:40 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияОмская область
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