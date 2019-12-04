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Председателя ОНК Якутии арестовали по подозрению во взяточничестве

По словам источника в правоохранительных органах, ее поместили в изолятор временного содержания

ЯКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Якутии Марина Семенова арестована, она подозревается во взяточничестве. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Марина Семенова, председатель ОНК, арестована и сейчас находится в изоляторе временного содержания по подозрению во взяточничестве", - сказал источник.

Общественная наблюдательная комиссия ведет работу по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания в УФСИН России по Якутии. Марина Семенова вошла в состав ОНК Якутии IV созыва в сентябре 2017 года.

Теги
РоссияЯкутия
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