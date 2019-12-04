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В ДТП с участием 12 автомобилей в Калуге пострадал один человек

Водитель Mercedes допустил столкновение с автомашиной Toyota, после чего по инерции транспортные средства продолжили движение и совершили наезд на 10 припаркованных автомобилей

ТАСС, 4 декабря. Массовое ДТП с участием 12 автомобилей произошло на улице Марата в Калуге. В результате происшествия пострадал один человек, сообщает в среду УМВД по Калужской области.

"По предварительным данным, мужчина 1980 года рождения, управляя автомашиной Mercedes и двигаясь по ул. Марата, на нерегулируемом перекрестке ул. Достоевского-Марата не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомашиной Toyota под управлением мужчины 1957 года рождения, после чего по инерции транспортные средства продолжили движение по ул. Марата и допустили наезд на 10 припаркованных автомашин. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек - водитель автомашины Toyota, - говорится в сообщении.

Всего в аварии участвовали 12 автомобилей, помимо Toyota и Mercedes, это Jeep, Opel, Lada, Ford, две машины Hyundai, Renault, BMW, Peugeot, Nissan. ТАСС в пресс-службе УМВД уточнили, что по факту проводится проверка.

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РоссияКалужская область
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