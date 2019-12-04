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Двое участников банды осуждены в Твери за хищение товаров из вагонов поездов

Они будут отбывать наказание в колонии общего режима

ТАСС, 4 декабря.Суд в Твери приговорил двух участников банды, обвиняемых в хищении товаров из вагонов транзитных поездов, к срокам от 3 лет и 8 месяцев до 4 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Приговором суда Ивану Митькову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, Артему Егорову - 3 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщили в СК.

Машинист локомотивного депо "Ржевское" Октябрьской железной дороги Егоров и местный житель Митьков заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. По данным следствия, в 2018 году обвиняемые с соучастниками внепланово останавливали железнодорожные составы, следующие транзитом через станцию Ржев, вскрывали контейнеры и похищали из них товары. Затем груз реализовывали через подконтрольные обвиняемым юридические и физические лица.

В банду входили локомотивная бригада и охрана поезда, а также несколько работников Октябрьской железной дороги, в том числе руководители диспетчерского центра управления перевозками. По уголовному делу было проведено более 40 обысков, изъято похищенное имущество и деньги. Также установлены каналы сбыта похищенного имущества и лица, его приобретавшие, а также имущество членов преступного сообщества, на которое наложен арест.

В рамках уголовного дела предъявлено обвинение 40 участникам преступного сообщества, 33 фигуранта арестованы. Пятеро обвиняемых признали вину.

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РоссияТверская область
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