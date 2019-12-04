Прокурор просит четыре года колонии для Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Гособвинитель в среду потребовал приговорить обвиняемого в призывах к экстремистской деятельности блогера и студента ВШЭ Егора Жукова, участвовавшего в несанкционированной акции 27 июля в Москве, к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Кунцевского районного суда.

"Обвинение считает, что вина Жукова полностью доказана, и требует приговорить подсудимого к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима", - сказал прокурор.

По мнению гособвинителя, вина Жукова полностью подтверждается результатами экспертизы, показаниями эксперта Александра Коршикова, который был допрошен в суде как свидетель, и иными материалами дела. Как следует из обвинительного заключения, "Жуков не позднее 11 декабря 2012 года решил привлечь неограниченный круг лиц к антиправительственной деятельности". "Для этого в период с 2012 по 2017 год Жуков разместил на своем канале YouTube несколько роликов, совершив деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к экстремизму")", - сказал прокурор.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) на несанкционированной акции 27 июля в Москве, а через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое - в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения стали ролики, опубликованные на его YouTube-канале.

В новость были внесены изменения (17:05 мск) - добавлены подробности.