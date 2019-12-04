{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Прокурор просит четыре года колонии для Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму

Обвинение считает, что вина подсудимого полностью доказана

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Гособвинитель в среду потребовал приговорить обвиняемого в призывах к экстремистской деятельности блогера и студента ВШЭ Егора Жукова, участвовавшего в несанкционированной акции 27 июля в Москве, к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Кунцевского районного суда.

"Обвинение считает, что вина Жукова полностью доказана, и требует приговорить подсудимого к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима", - сказал прокурор.

По мнению гособвинителя, вина Жукова полностью подтверждается результатами экспертизы, показаниями эксперта Александра Коршикова, который был допрошен в суде как свидетель, и иными материалами дела. Как следует из обвинительного заключения, "Жуков не позднее 11 декабря 2012 года решил привлечь неограниченный круг лиц к антиправительственной деятельности". "Для этого в период с 2012 по 2017 год Жуков разместил на своем канале YouTube несколько роликов, совершив деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к экстремизму")", - сказал прокурор.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) на несанкционированной акции 27 июля в Москве, а через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое - в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения стали ролики, опубликованные на его YouTube-канале.

В новость были внесены изменения (17:05 мск) - добавлены подробности.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Сообщения о минировании Пресненского суда и трех школ в Москве оказались ложными
Специалисты не обнаружили взрывоопасные предметы в зданиях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС