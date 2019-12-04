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Суд в Татарстане арестовал подозреваемого в убийстве бывшей жены, пасынка и сына

О случившемся рассказал 12-летний пасынок мужчины, которому удалось выбраться из квартиры через окно

КАЗАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Менделеевский районный суд Республики Татарстан арестовал Айнура Харисова, который подозревается в убийстве бывшей жены, пасынка и малолетнего сына. Об этом в среду сообщается на сайте суда.

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"В отношении Харисова А. Х. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ночью 3 декабря в квартире одного из домов по улице Юбилейной города Менделеевска 41-летний Айнур Харисов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, убил ножом бывшую жену и пасынка, а также ранил двухлетнего сына, который умер позднее по дороге в больницу. Полицейским о случившемся рассказал 12-летний пасынок мужчины, который выбрался из квартиры через окно. Харисов пытался скрыться, но был задержан. Он заявил, что совершил преступление из-за ревности.

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