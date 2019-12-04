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В Краснодаре возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении четырех полицейских

По предварительной информации, они получили 150 тыс. рублей от женщины за непривлечение к уголовной ответственности

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении четырех сотрудников полиции Краснодара, подозреваемых в получении взятки на сумму 150 тыс. рублей. Об этом сообщили журналистам в среду в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"СУ СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") в отношении четырех участковых уполномоченных полиции УМВД России по городу Краснодару. По предварительным данным, полицейские получили от гражданки денежные средства в сумме 150 тыс. рублей под предлогом непривлечения к уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", - говорится в сообщении.

По данным управления, полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей. Принято решение об их увольнении по отрицательным мотивам. Их руководители также будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Проводится служебная проверка.

Теги
РоссияКраснодарский край
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