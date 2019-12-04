Потерпевшие просят СК и Генпрокуратуру проверить полноту расследования дела банды Цапка

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Потерпевшие по делу членов банды Цапка обратились с заявлением в Следственный комитет РФ и в Генпрокуратуру о проведении проверки полноты расследования дела банды в части установления источников доходов организованной преступной группировки и путей легализации денежных средств. Также они просят привлечь к ответственности не раскрывших эти факты сотрудников правоохранительных органов. Об этом ТАСС в среду сообщил директор юридической компании "Центр Правосудия" Армен Восканян.

Накануне сообщалось, что потерпевшие по делу банды Цапка инициировали возбуждение нового уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы. Восканян сообщал, что заявления о хищениях денежных средств у финансовых организаций путем невозврата взятых кредитов направлены в следственные органы на Кубани. По его словам, только в ходе адвокатского расследования удалось установить факты возможных хищений денежных средств на сумму, превышающую 5 млн рублей.

"Нами направлены заявления в СК РФ и Генпрокуратуру РФ, в которых мы просим установить, проводились ли ранее сотрудниками правоохранительных органов, в том числе сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, проверки источников доходов банды и путей легализации денежных средств организованной преступной группы. Просим дать правовую оценку действиям правоохранительных органов, которыми до сих пор они не были выявлены, а также привлечь к ответственности виновных сотрудников", - сказал Восканян, представляющий интересы потерпевших.

Он пояснил, что речь идет о тех самых $6 млн, арестованных ранее на счету вдовы главаря банды Анжелы-Марии Цапок. По его словам, после того, как суд отказал потерпевшим по делу в компенсации ущерба за счет средств, арестованных на ее счету, дальнейшая судьба ареста неизвестна. Адвокат пояснил, что банк, где открыт счет, не отвечает на адвокатские запросы, касающиеся того, остаются ли денежные средства под арестом или санкции сняты.

Восканян пояснил, что факт легализации средств банды Цапка через его вдову подтверждался самим арестом денег на счету, по его словам, в самом начале при обращении следственных органов в Кущевский районный суд с ходатайством о наложении ареста на денежные средства следователем в постановлении было указано, что Анжела-Мария длительное время осуществляла вывод активов из подконтрольных преступной группе фирм, данные денежные средства были добыты преступным путем и могут быть использованы в преступных целях. Он обратил внимание на то, что Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону в 2018 году также отказал в снятии ареста со счетов ввиду того, что Цапок не доказала, что арестованные денежные средства принадлежат именно ей и не смогла объяснить природу их происхождения.

"Просим возбудить уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 УК РФ ("Мошенничество") и 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем")", - резюмировал директор юридической компании.

О деле банды Цапка

Во время следствия по делу банды Сергея Цапка был наложен арест на особняк, автомобиль Porsche Panamera Turbo и $6 млн, находящихся на счету Анжелы-Марии Цапок. Летом 2018 года Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону отказался удовлетворить требования Анжелы-Марии Цапок и снять арест с $6 млн на ее счету, при этом арест был снят с особняка и автомобиля Porshe.

Банда Сергея Цапка орудовала в кубанской станице Кущевская с 1998 по 2010 год. По данным следователей, на счету преступников 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта.