В Польше под завалами обрушившегося из-за взрыва газа дома могут находиться восемь человек

ВАРШАВА, 5 декабря. /ТАСС/. Пожарные ищут восемь человек, которые могут находиться под завалами трехэтажного здания на горнолыжном курорте Щирк на юге Польши, обрушившегося после взрыва газа. Об этом сообщил журналистам в ночь на четверг представитель местной пожарной охраны Яцек Клещевский.

"Когда мы приехали на место оказалось, что здание разрушено, охвачено пожаром, - сказал он. - Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы погасить пожар, одновременно разгребаем завалы, чтобы найти потенциальных пострадавших".

По его словам, информация о жильцах проверяется. "В данный момент мы ищем восемь человек", - добавил Клещевский.

В операции задействованы 100 пожарных. На место происшествия выехал глава Шленского воеводства.