Суд в Москве вернул на доследование дело двух пожарных, обвиняемых в гибели восьми коллег

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Суд вернул на доследование уголовное дело в отношении пожарных Дмитрия Ширлина и Сергея Барсукова, обвиняемых в гибели восьмерых коллег во время тушения пожара на складе на Амурской улице в Москве в 2016 году, передает корреспондент ТАСС из Преображенского районного суда Москвы.

"Вернуть дело на доследование", - постановила председательствующая по делу судья.

Как сообщил накануне адвокат Ширлина Руслан Голенков, предварительное следствие было проведено слабо. По его словам, в суде выяснены новые обстоятельства, которые не могли быть подвержены экспертной оценке, и эксперты, которые разрешали вопрос о том, что же явилось причиной взрыва, лишены были возможности исследовать эти обстоятельства. Прокурор и родственники погибших пожарных были против возврата дела на доследование.

Обвиняемыми по делу проходят начальник управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрий Ширлин и старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения ФПС ЦУКС ГУ МЧС России по Москве Сергей Барсуков. По версии следствия, они проявили халатность при тушении пожара, не предприняв меры, чтобы снять пожарных с кровли здания, которая впоследствии обрушилась. С доводами следствия согласны и родственники погибших. Защита же считает, что кровля рухнула из-за взрыва, но следствие не проводило взрывотехническую экспертизу.

Пожар на Амурской улице в Москве произошел вечером 22 сентября 2016 года. Огонь стремительно распространился на огромную площадь, произошло обрушение кровли на площади порядка 100 кв. м, когда на ней находились 20 пожарных, восемь из которых упали вместе с обрушившейся кровлей и погибли. Пожар удалось потушить спустя 14 часов.