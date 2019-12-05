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В Петербурге выходец из Средней Азии получил девять лет колонии за содействие терроризму

Мужчину признали виновным в финансировании запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге вынес приговор выходу из Средней Азии по делу о финансировании террористической деятельности. Как сообщили журналистам в УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, он осужден на девять лет колонии строгого режима.

"Судом Авезов И. Ф. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к лишению свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказано в сообщении ведомства.

Уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности") в отношении мужчины управление возбудило в марте этого года. Следствие и суд установили, что он причастен к финансированию запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".

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РоссияСанкт-Петербург
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