Сообщение с угрозой взрыва поступило в больницу в Москве

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в здании больницы на улице Велозаводской на юго-востоке Москвы, проводится проверка. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило по адресу: Велозаводская улица, дом 1/1, где находится ГКБ № 13. Специалисты экстренных служб и кинологи проверяют данную информацию и обследуют территорию", - сказал он.

Ранее в четверг в связи с поступившими анонимными сообщениями об угрозах взрыва были эвакуированы 13 районных судов столицы. Такие же сообщения получили более 10 школ Москвы, в целях безопасности эвакуированы более 10 тыс. школьников и учителей.