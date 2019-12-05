СК возбудил дело против пьяного водителя школьного автобуса в Омской области

ОМСК, 5 декабря. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело против пьяного водителя школьного автобуса в Омской области. Об этом сообщается в четверг на сайте Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК РФ по Омской области по результатам проверки, проведенной по публикации в СМИ, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, по факту перевозки детей в школьном автобусе нетрезвым водителем (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным СК, 2 декабря около 09:30 (6:30 мск) сотрудники ГИБДД остановили на трассе Харламово - Новотелегино школьный автобус, перевозивший детей на олимпиаду. Проверка водителя показала наличие у него паров алкоголя в количестве 0,219 мг/л. Мужчину отстранили от вождения, детей пересадили в другой автобус.

В ходе доследственной проверки установили, что автобус, принадлежавший администрации Таврического района, находился в пользовании у школы в селе Харламово. Перед поездкой водитель, работающий в школе и употреблявший накануне спиртное, проходил предрейсовый медосмотр в местном фельдшерско-акушерском пункте, где признаки алкогольного опьянения у него не выявили. Следователи изъяли в образовательном учреждении и районной больнице все документы, необходимые для расследования преступления.